GTA V: una celebre scena ricreata dal vivo dagli attori di Franklin e Lamar

Ad oltre sette anni dal lancio, Grand Theft Auto V continua ad essere uno dei titoli più chiacchierati e giocati dalla community videoludica. Nell'attesa che Rockstar Games sveli finalmente il prossimo capitolo della saga open world, ecco arrivare una inaspettata sorpresa da parte di un paio degli attori che lavorarono al gioco nel 2013.

In collaborazione con il canale YouTube PlayStation Haven, Gerald “Slink” Johnson e Shawn Fonteno, rispettivamente Franklin Clinton e Lamar Davis in GTA V, hanno ricreato dal vivo una celebre scena tratta dal gioco in cui i due personaggi si battibeccano tra le strade dei quartieri popolari di Los Santos. Particolarmente divertente per i fan è la linea di dialogo di Lamar, che in questo caso si diverte a stuzzicare l'esasperato Franklin con il suo modo di parlare quasi musicato a suon di battute rap (di fatto, Shawn Fonteno è anche un rapper, oltre che attore).

Una scena che fa riaffiorare i ricordi legati ai memorabili personaggi di GTA V, e che alimenta le speranze di venire presto a conoscenza dei volti che caratterizzeranno la storia di GTA VI, ancora non annunciato ufficialmente da Rockstar Games nonostante i tanti anni trascorsi dall'ultimo capitolo. Secondo gli ultimi leak, in ogni caso, la prossima avventura vedrà due protagonisti principali, uno maschile e l'altro femminile.