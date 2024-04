GTA V è acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato per PS5 e Xbox Series X

Uscita il 12 aprile 2022, su Amazon è acquistabile ad un prezzo scontato l'edizione fisica di Grand Theft Auto V per PS5 e Xbox Series X, al prezzo di 22 euro per entrambe le console invece di un prezzo di listino di 41 euro.

Quali sono i miglioramenti rispetto all'edizione precedente del gioco? Iniziamo con la possibilità di selezionare tre nuove modalità grafiche (non previste nell'edizione precedente) per personalizzare l'esperienza di gioco con una risoluzione fino al 4K, un frame rate che raggiunge fino i 60 frame al secondo, HDR, ray tracing e qualità delle texture nettamente migliorate.



Ora accedere all'azione del mondo di Los Santos è estremamente più rapido grazie alle memorie SSD presenti nelle nuove console. Il gioco raggiunge nuove vette di reattività grazie su PS5 grazie alla resistenza dinamica dei grilletti e al feedback aptico, che ci permetteranno di sentire sul palmo della nostra mano i colpi subiti, le strade irregolari, gli effetti degli eventi atmosferici, esplosioni e molto altro.



I suoni non sono mai stati così realistici, grazie all'audio 3D il rimbo del motore di una supercar è estremamente migliorato rispetto alla versione precedente del gioco, così come il frastuono di un elicottero ed il fragore degli spari da arma da fuoco.

