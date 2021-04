GTA V: il compositore di Bully querela Rockstar per aver usato sue musiche senza consenso

Shawn Lee, compositore della colonna sonora di Bully, Action/Adventure prodotto da Rockstar nel 2006, avrebbe querelato l'azienda newyorkese per aver utilizzato una sua composizione senza permesso all'interno sia di GTA V che di GTA IV.

Secondo quanto riportato dal Times of San Diego, nel 2008 Rockstar avrebbe presumibilmente chiesto a Lee di comporre una traccia da utilizzare per GTA IV. In seguito, però, l'azienda gli avrebbe detto che tale brano non sarebbe stato utilizzato, così il compositore avrebbe deciso di riutilizzarla per una propria produzione, che si è poi concretizzata in una canzone di nome Biker Chick, inclusa nel suo album Reel to Reel pubblicato nel 2012. Il racconto prosegue affermando che Lee nel 2020 avrebbe ascoltato per la prima volta il tema principale di GTA IV, intitolato Soviet Connection, basato su una melodia "sostanzialmente simile" a quella di Biker Chick. Non solo: lo stesso brano sarebbe stato poi incluso anche nel successivo GTA V, precisamente all'interno di GTA Online, attraverso un brano chiamato Liberty City Loop che può essere sbloccato come clacson personalizzato per la propria auto.

I legali di Shawn Lee avrebbe quindi accusato Rockstar di violazione di copyright, false dichiarazioni e negligenza alla luce delle similitudini emerse tra i brani presi in considerazione. Vedremo adesso come si difenderà la software house in attesa di maggiori chiarezze sulla vicenda. Tornando invece in ambito videoludico, Sony ha ribadito che GTA 5 uscirà su PS5 nella seconda metà del 2021. Su PC, invece, un texture pack in 4K rende GTA IV più realistico che mai.