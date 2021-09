GTA V Enhanced Edition: accoglienza fredda per il trailer della versione PS5

Dopo aver infranto tutti i record della serie di appartenenza, Grand Theft Auto V sarà nuovamente proposto da Rockstar Games come Enhanced Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X.

La software house statunitense ha affidato al PlayStation Showcase di Sony la pubblicazione del nuovo trailer del sandbox open world, senza però entusiasmare il pubblico, che anzi ha riservato al filmato un'accoglienza piuttosto fredda. Nel momento in cui scriviamo, il trailer sul canale YouTube di PlayStation conta oltre 29.000 pollici in giù a fronte di circa 15.000 like.

Come testimoniano i numerosi commenti apparsi sulle pagine di reddit, gli utenti non sembrano essere rimasti per nulla impressionati dalle novità mostrate sin qui da Rockstar. Il team di sviluppo ha promesso una grafica migliorata, ma le comparazioni fatte con la versione PC non sembrano evidenziare particolari differenze dalle versioni precedenti. Lo switch istantaneo tra i tre personaggi promesso come feature della Enhanced Edition sembra inoltre fattibile anche su Xbox Series S tramite retrocompatibilità, come dimostrato da un filmato pubblicato su reddit. Non sembrano, insomma, esserci tracce di aggiunte di particolare importanza, e per questo motivo molti giocatori ritengono ingiustificata un'ennesima riproposizione del titolo, e stanno già procedendo a parodiare il trailer ufficiale. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Ricordiamo che, dopo il recente rinvio, GTA V Enhanced Edition sarà pubblicato soltanto nel 2022.