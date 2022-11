GTA V e Fast and Furious 7: un modder ricrea la famosa scena dell'aeroplano

GTA V continua ad essere un grande successo commerciale, con una community sempre in cerca di nuovi modi per dare libero sfogo alla propria fantasia. Non dovrebbe sorprenderci allora questo nuovissimo crossover con Fast and Furious 7, realizzato dal modder 7BucksGaming.

Come potete osservare nel video in calce alla notizia, il modder è riuscito a ricreare fedelmente la famosa scena dell'aeroplano di Fast and Furious 7, in cui vediamo i protagonisti tuffarsi nel vuoto con i propri bolidi in una serie di sequenze davvero mozzafiato. Il risultato, inutile dirlo, è davvero convincente, grazie anche al sapiente mix tra le scene tratte dal film e quelle registrate all'interno del gioco con l'editor ufficiale di Rockstar Games.

Il già vasto mondo del blockbuster di Rockstar, tra l'altro, potrebbe espandersi ulteriormente, specie ora che il codice sorgente di GTA V è finito in rete ed è scaricabile in forma gratuita su determinate piattaforme. Si tratta di un problema sicuramente non da sottovalutare per Rockstar, anche se non mancano gli aspetti più interessanti legati a questa vicenda.

Dopo un'attenta analisi del codice di gioco, alcuni utenti hanno scoperto una modalità multiplayer segreta di GTA V ispirata alle sfide Cops 'n' Crooks di Grand Theft Auto 4, rimasta per molto tempo tra i file inutilizzati del gioco.

In chiusura, vi ricordiamo che Grand Theft Auto V è disponibile su tutte le maggiori piattaforme.