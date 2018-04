GTA V ha generato più profitti di qualsiasi altro gioco, film, libro o disco nella storia

Con oltre sei miliardi di dollari generati dal 2013 ad oggi, GTA V è il prodotto d'intrattenimento di maggior successo nella storia. Il titolo Rockstar Games ha generato più profitti di qualsiasi altro gioco, disco, film o libro nella storia.

Secondo gli analisti di Marketwatch, GTA V è "il prodotto d'intrattenimento più profittevole di tutti i tempi" e il successo del gioco non accenna a diminuire. Grand Theft Auto V è terzo videogioco di maggior successo di sempre per quanto riguarda le copie distribuite (90 milioni) subito dietro a Tetris (170 milioni) e Minecraft (144 milioni).

Per fare un paragone, film come Star Wars e Via Col Vento hanno generato insieme oltre tre miliardi di dollari, dato aggiustato all'inflazione. Qualsiasi film uscito nella storia non è mai riuscito a raggiungere questi numeri neanche con le vendite di videocassette, DVD e streaming, così come dischi e libri.

Nonostante siano passati oltre quattro anni dal lancio, Grand Theft Auto V continua a dominare le classifiche di vendita e a generare profitti, questo secondo gli analisti potrebbe portare Rockstar e Take-Two a ritardare il lancio di Grand Theft Auto VI, secondo alcuni rumor previsto per il 2020.