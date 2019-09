GTA V è il gioco Xbox One più venduto negli USA! Halo 5 miglior esclusiva Microsoft

Per celebrare l'ultimo appuntamento con il format Inside Xbox, Mat Piscatella, analista del gruppo NPD, ha condiviso con il pubblico alcuni interessanti dati commerciali.

Tramite il proprio account Twitter ha infatti condiviso due classifiche interamente dedicate al mondo Microsoft, che offrono un quadro dei titoli che hanno conseguito il maggior successo commerciale negli USA. Come potete verificare in calce a questa news, Piscatella ha in particolare offerto due classifiche distinte. La prima di queste presenta i dieci giochi più venduti di sempre su Xbox One ed include sia esclusive sia giochi multipiattaforma. A conquistare il podio è GTA V, che condivide il podio la saga di Call of Duty.



Sul fronte delle sole esclusive, la classifica offerta da Piscatella tiene conto delle perfomance commerciali ottenute sia su Xbox One sia su PC. In questo caso è Halo 5: Guardians ad ottenere la medaglia d'oro come gioco più venduto di sempre. A seguire, troviamo Halo: The Master Chief Collection al secondo posto e Forza Horizon 3 sul terzo gradino del podio.



Matt Piscatella ha recentemente condiviso i medesimi dati anche per quanto riguarda l'ammiraglia Sony. Anche in questo caso GTA V è il gioco più venduto su PS4 negli USA. Per quanto riguarda le esclusive è invece Marvel's Spider-Man a guidare la classifica.