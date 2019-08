GTA V è immortale: torna in vetta alla classifica italiana

Il capolavoro di Rockstar Games, Grand Theft Auto 5, è un vero e proprio evergreen come testimoniato dai dati di vendita, e dal fatto che, nonostante il gioco sia uscito per la prima volta nel 2013, e poi su PS4 sia arrivato ormai cinque anni fa, è ancora in testa alle classifiche di vendita italiane.

Negli ultimi tempi si era dovuto accontentare delle posizioni di vertice della classifica, mentre sul gradino più alto del podio erano saliti Super Mario Maker 2, Crash Team Racing Nitro-Fueled, il cui regno è durato quasi due mesi, e Fire Emblem Three Houses, in vetta per una sola settimana. Passato il loro periodo di gloria però, è proprio GTA V a tornare sulla posizione più alta del podio.

Vediamo insieme le prime dieci posizioni della chart italiana per la settimana 32:

Grand Theft Auto V (PS4) Minecraft PlayStation Edition (PS4) Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch) Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch) F1 2019 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) Call of Duty Black Ops 4 (PS4) Fire Emblem Three Houses (Nintendo Switch)

Nel resto della top 10 troviamo titoli abbastanza consolidati, come quelli già citati, ma anche Mario Kart 8 Deluxe, un altro veterano delle classifiche, mentre torna tra le prime dieci posizioni il capolavoro di Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.