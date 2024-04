GTA V è una miniera di segreti: 5 cose che ancora non sai dopo dieci anni

Con le sue 195 milioni di copie vendute, GTA 5 è un successo intramontabile che è secondo solo all'impegno profuso dai ragazzi di Rockstar Games nel trasformare il loro enorme open world in uno scrigno digitale traboccante di misteri, easter egg e dettagli segreti.

Sono passati più di dieci anni dal lancio di Grand Theft Auto V e il kolossal della Grande R non smette di riservare sorprese, con gli emuli di Michael, Trevor, Franklin e dei loro 'colleghi' di GTA Online che continuano imperterriti a setacciare ogni angolo nascosto di Los Santos per andare alla scoperta dei suoi enigmi più insondabili.

Dopo aver esplorato la Frontiera per scoprire i misteri e i segreti nascosti di Red Dead Redemption 2, ritorniamo sotto il sole cocente di San Andreas per provare a sciogliere gli ultimi dubbi che attanagliano i fan di GTA 5.

Il mistero dell'Alieno Congelato: ecco dove trovarlo!

Conoscete la storia dell'alieno congelato di GTA 5? Si tratta di uno degli easter egg più interessanti e, al tempo stesso, più assurdi da scoprire nel corso della campagna principale. Nonostante sia legato al viaggio intrapreso da tutti (ma davvero tutti!) i giocatori di Grand Theft Auto V, curiosamente sono in pochi ad aver scoperto l'easter egg dell'entità extraterrestre congelata nel ghiaccio.

Per vivere questa esperienza vi basta infatti riavviare la campagna principale di GTA 5 e deviare dal percorso indicato dalla missione che vede per protagonisti Michael e Trevor mentre cercano di fuggire dalla polizia di North Yankton. La strada che conduce al fiume congelato porta a un ponte, sotto al quale è possibile ammirare per pochi secondi l'alieno ibernato nel ghiaccio come monito per le visite degli UFO di GTA 5 che ricorrono ciclicamente nella lore della serie.

Quanti abitanti ha Los Santos?

Nella ricerca spasmodica dei segreti di Grand Theft Auto V, il tema del numero esatto degli abitanti di Los Santos ricorre ciclicamente nelle discussioni intavolate dalla community, per tutta una serie di ragioni. C'è infatti chi si chiede se il traffico della città principale di GTA 5 sia parametrato alla popolazione effettiva, mentre altri desiderano scoprire questo dettaglio dello sviluppo del kolossal di Rockstar in funzione di ciò che ci attende in futuro con GTA 6.

Le teorie più accreditate si ricollegano alle innegabili similitudini tra Los Santos e Los Angeles: la metropoli di GTA 5, d'altronde, non è che una versione fortemente stereotipata ma in scala della città californiana che conta attualmente circa 3,84 milioni di abitanti. Fatte le dovute proporzioni, quindi, la Los Santos fittizia di Grand Theft Auto V dovrebbe ospitare circa 4 milioni di abitanti, ai quali vanno aggiunti (sempre in maniera ipotetica) i cittadini delle comunità rurali e dei villaggi che imperlano la regione di San Andreas.

Sulle tracce dell'Infinity Killer

Il mistero dell'Infinity Killer di GTA 5 è di certo uno degli elementi più inquietanti della monumentale lore dell'open world targato Rockstar. Sin dalle settimane successive al lancio del kolossal sparatutto, la scoperta dei criptici messaggi scarabocchiati sulle pareti di Los Santos ha spinto tantissimi utenti a trasformarsi in veri e propri 'detective virtuali', sondando i possibili indizi lasciati da un PNG sfuggente che riferisce di essersi macchiato di otto omicidi. Le poche tessere del puzzle ricomposto fino ad oggi dalla community raccontano una storia agghiacciante ma non chiariscono l'identità del sedicente serial killer.

Secondo alcuni, dietro ai messaggi sparsi per la mappa dall'Infinity Killer potrebbe celarsi un'enorme macchinazione o persino una bufala, mentre altri ritengono che ci sia ancora una storia nascosta dell'esperienza free roaming di GTA 5 che attende di essere scoperta, un po' come accaduto con le cospirazioni all'ombra del Monte Chiliad o i riferimenti a Scientology del fittizio programma Epsilon.

A tutto Roleplay! Fenomenologia della Los Santos Life

I racconti dei partecipanti alle folli attività compiute dagli appassionati di GTA 5, GTA Online e Roleplay hanno contribuito (forse in maniera determinante) al successo dell'esperienza multiplayer parallela alla campagna principale del capolavoro open world di Rockstar Games. La Los Santos Life descritta dai patiti di Roleplay è piena di aneddoti assurdi, dalle battaglie tra Babbi Natale e tizi in calzamaglia mascherati da alieni sotto peyote al puro spirito di avventura offerto dai server mod, all'ombra dei grattacieli di Los Santos c'è sempre una parte da recitare.

L'unico limite dei fan di questo genere di attività è la fantasia; il fascino innegabile del roleplay sta tutto nella capacità di immedesimazione degli utenti, con piccole narrazioni che si intrecciano in una storia di più ampio respiro che coinvolge tutti gli altri partecipanti alle partite online.

La miniera di segreti del codice sorgente

Alle iniziative portate avanti dai dataminer degli update ufficiali nell'ultimo decennio si sono aggiunte le attività svolte da chi ha ottenuto il codice sorgente di GTA 5, estrapolando dagli oltre 100GB di dati trafugati dagli hacker nel 2022 tutta una serie di segreti.

Il nuovo materiale reperito e condiviso da chi si è macchiato di questo crimine ha svelato dettagli nascosti del lavoro svolto da Rockstar Games nel dare forma non solo a Grand Theft Auto V ma anche ad altri progetti. Il codice sorgente di GTA 5, infatti, sembrerebbe contenere delle porzioni di codice Python di GTA 6 e tutti i file dell'ormai cancellato Bully 2. Da qui ai prossimi mesi, di conseguenza, potrebbero spuntare online altri retroscena o dettagli inattesi su GTA 5.

