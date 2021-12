GTA 5: la mod più realistica di sempre con Ray Tracing e illuminazione volumetrica

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un nuovo spettacolare video showcase dedicato alla "mod più realistica di sempre" di GTA V su PC. Dopo aver modificato edifici e traffico con la precedente mod, quest'ultimo lavoro riesce ad evolvere anche l'illuminazione e i riflessi dell'open world di Rockstar Games.

Digital Dreams ha combinato una serie di mod (QuantV, GTAV 5Real and Streetlights, e Volumetrics) per ottenere un effetto next-gen su un titolo che, di fatto, proviene dalla settima generazione videoludica. Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia vi porta a spasso per Los Santos, mettendo in bella mostra la potenza visiva di questa mod sia di giorno che di notte, oltre che in differenti condizioni metereologiche, e passando dalla terza alla prima persona.

I modder continuano instancabilmente ad evolvere il comparto grafico di GTA V, il cui debutto originale risale al 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360. Dopo aver lavorato ad un primo upgrade per console PlayStation 4 e Xbox One ed aver effettuato il porting PC, Rockstar Games si accinge a pubblicare GTA V Enchanced Edition su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2022.

Intanto GTA V ha superato le 155 milioni di copie vendute, mentre la serie complessiva è andata oltre le 355 milioni di unità.