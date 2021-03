GTA V next-gen: nuovo trailer domani con data di lancio su PS5, Series X ed anche Switch?

Dopo l'annuncio avvenuto durante quest'estate in occasione del PlayStation Showcase, Rockstar Games non ha fornito più aggiornamenti concreti riguardo alla sua versione next-gen di Grand Theft Auto V.

Salta fuori adesso un nuovo rumor dalle pagine di 4chan, che potrebbe aver rivelato qualche informazione in più sulla strategia adottata dalla software house statunitense con la versione ulteriormente rinnovata e arricchita del suo celeberrimo open world. Tuttavia, ci teniamo a sottolineare che si tratta di una fonte anonima, le cui dichiarazioni non possono essere attualmente verificate.

Secondo quanto svelato dal sedicente leaker, arriverà domani un nuovo trailer della versione next-gen di GTA V con tanto di annuncio della data di lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nelle scorse settimane, in effetti, si era parlato di Rockstar al lavoro su un nuovo misterioso trailer. Il titolo, che secondo Take-Two non si presenterà come una semplice remaster, sarebbe inoltre in programma anche per Nintendo Switch, con una finestra di lancio fissata per la stagione estiva. Non è chiaro, però, in quale edizione il titolo verrebbe portato sull'ibrida della grande N.

Secondo la fonte, inoltre, il publisher avrebbe pensato anche di ripescare nel passato della serie e riproporre alcuni vecchi capitoli in versioni rimasterizzate. Per la precisione, si parla di GTA IV in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, GTA III Rematered su Switch, e GTA Collection Remastered (contenente le rimasterizzazioni di Vice City e San Andreas) su PS5, Xbox Series X|S e Switch, il tutto in arrivo ad aprile. La serie dovrebbe inoltre arrivare anche su Google Stadia.

Ad affiancare questi rumor, sembra che Sony stia intanto inviando delle mail ai suoi clienti in cui si fa riferimento al lancio di GTA V Enhanced Edition per PS5 durante la seconda metà del 2021. Diversi utenti su reddit hanno confermato di aver ricevuto il messaggio di posta elettronica, ma alcuni stanno mettendo in dubbio l'autenticità dell'indirizzo da cui proviene la mail. Vi raccomandiamo dunque di prendere la notizia con estrema cautela, nell'attesa di scoprire se domani arriveranno davvero novità da parte di Rockstar e Take-Two Interactive.