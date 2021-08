GTA V e i numeri da capogiro: introiti per quasi un miliardo di dollari nel 2020

Era il settembre del 2013 quando Grand Theft Auto V faceva il suo originale esordio su PS3 e Xbox 360 come una delle ultime grandi produzioni di quella generazione. Negli anni successivi il kolossal Rockstar Games arriva anche su PC, PS4 e Xbox One e si appresta ora ad esordire anche su PS5 e Xbox Series X/S.

GTA V ha registrato e continua a registrare numeri da capogiro in termini commerciali, che lo hanno portato a divenire il secondo videogioco più venduto di tutti i tempi (subito dopo Minecraft) con oltre 150 milioni di copie vendute attraverso tutte le piattaforme su cui è stato distribuito. E a distanza di 8 anni dal debutto, le avventure di Michael, Franklin e Trevor continuano a rivelarsi un'inesauribile miniera d'oro. Secondo quanto emerso da un'analisi effettuata dal portale NetBet, nel corso del solo 2020 il gioco ha generato per Rockstar un fatturato di quasi un miliardo di dollari, 911 milioni per l'esattezza. Ciò significa che, con GTA V e il correlato GTA Online, Rockstar guadagna 2,5 milioni di dollari al giorno e, per scendere ancora più nei dettagli, 1733 dollari al minuto. C'è stato, infine, un incremento del 53,11% rispetto a quanto i giocatori hanno speso su GTA V nel corso del 2019.

GTA V uscirà su PS5 e Xbox Series X/S l'11 novembre 2021: è assai probabile che l'arrivo delle nuove versioni consolideranno ulteriormente i risultati commerciali del gioco. Alla luce di tali cifre da mal di testa si capisce inoltre il perché Rockstar non abbia fretta di far arrivare sul mercato il tanto sognato GTA VI, che secondo voci di corridoio potrebbe non vedere la luce prima del 2025. Nel frattempo il portale Kotaku ha confermato l'arrivo di GTA III, Vice City e San Andreas Remastered su Switch, PlayStation e Xbox.