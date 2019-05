GTA V: la nuova mod ci trasforma in Spider-Man, ecco il video gameplay

I rumor su GTA 6 e i continui sforzi compiuti dai modder per trasformare GTA V in salsa next-gen accompagnano i lavori del programmatore amatoriale conosciuto come JulioNIB che, da grande appassionato della serie di Spider-Man, ha voluto creare una mod dedicata al supereroe Marvel.

Dopo mesi di intenso lavoro, la mod che permette agli appassionati di GTA 5 di volteggiare tra i grattacieli di Los Santos indossando il costume di Spidey è disponibile su PC e può essere scaricata in via del tutto gratuita attraverso le pagine della campagna di raccolta fondi avviata su Patreon dall'autore di questo progetto.

Diversamente dalle reskin che si premurano di cambiare solo le texture del proprio alter-ego, la mod di JulioNIB stravolge completamente le animazioni, l'aspetto, il modello poligonale e i file audio associati al personaggio principale per riadattarli sulle fattezze dell'Uomo Ragno.

Grazie a questa mod, gli emuli del nostro supereroe di quartiere preferito potranno spiccare enormi balzi tra i tetti dei grattacieli, lanciare ragnatele per aggrapparsi alle sporgenze degli edifici e utilizzare un ricco ventaglio di gadget e di mosse attraverso una comoda ruota delle abilità integrata nell'interfaccia del gioco e richiamabile con la pressione di un singolo tasto.

Per quanto riguarda gli attacchi corpo a corpo, le mosse speciali in mischia e le animazioni su cui si basano i movimenti legati all'impiego delle ragnatele, l'autore della mod afferma di aver tratto ispirazione dal lavoro compiuto da Insomniac Games con l'ottimo Marvel's Spider-Man su PS4.