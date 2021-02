GTA V per PS5 sarà mostrato stasera allo State of Play?

GTA 5 Next-Gen potrebbe essere uno dei protagonisti dello State of Play di stasera. A rivelarlo è l'insider Okami, il quale utilizza però il condizionale per parlare della presenza del gioco all'evento Sony in programma per oggi.

Okami non rivela nulla di preciso, limitandosi a dichiarare che "GTA 5 Enhanced Edition dovrebbe essere presente allo State of Play", senza aggiungere altro. E del resto l'ipotesi potrebbe diventare realtà, Sony ha infatti specificato che durante lo show avremo approfondimenti anche su alcuni giochi mostrati durante l'evento PlayStation dello scorso giugno, tra questi GTA V per PlayStation 5 è uno dei pochi completamente sparito dai radar mentre altri sono già usciti o stati ripresentati di recente.

L'uscita di GTA 5 su PlayStation 5 è attesa con ansia dalla community degli appassionati della serie Rockstar, una fanbase numerosa se pensiamo che GTA 5 ha venduto oltre 10 milioni di copie nel 2020 superando quota 140 milioni di unità distribuite dal lancio avvenuto nel 2013.

La Enhanced Edition sarebbe di fatto la terza versione del gioco, all'edizione originale per PS3 e Xbox 360 ha fatto seguito nel 2014 l'edizione next-gen per PC, PlayStation 4 e Xbox One, adesso GTA V si prepara a sbarcare anche sulle console di nuova generazione.