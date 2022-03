GTA V per PS5 e Xbox Series X è gratis per chi possiede il gioco su old-gen oppure no?

Con l'apertura dei preordini di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S arriva purtroppo la conferma che il gioco Rockstar non prevede alcun piano di upgrade gratis per chi possiede già il titolo su PlayStation 4 o Xbox One.

Grand Theft Auto V Story Mode è in vendita a 39.99 dollari (presumibilmente 39.99 euro in Europa) e includerà sia il gioco principale sia la modalità multiplayer GTA Online, in alternativa gli utenti su PlayStation 5 abbonati a PlayStation Plus possono acquistare GTA V Story Mode a 9.99 dollari (presumibilmente 9.99 in Europa) per un periodo limitato mentre GTA Online è gratis per tre mesi, anche in questo caso offerta valida solamente per gli abbonati.

Su Xbox Store è invece disponibile per un periodo di tempo limitato un pacchetto che include Grand Theft Auto V + GTA Online a 19.99 dollari (19.99 euro in Europa se verrà confermato il cambio 1:1) mentre il solo GTA Online è in vendita a 9,99 euro (9.99 euro in Europa, aspettiamo conferma dallo store italiano).

Non è previsto alcun programma di upgrade gratis e dunque anche se avete già acquistato GTA V su PlayStation 4 o Xbox One dovrete necessariamente acquistare una nuova copia su PS5 e Xbox Series X/S per giocare la versione next-gen. Ad aprile Grand Theft Auto 5 arriverà anche in versione fisica nei negozi per console di attuale generazione.