GTA V, Red Dead Redemption 2 e tanti altri giochi Rockstar scontati fino al 70% su Steam

Tempo di nuovi grandi sconti su Steam, tutti incentrati sui videogiochi prodotti da Rockstar Games. Numerosi titoli della celebre compagnia americana possono essere acquistati risparmiando abbondantemente, grazie a tagli di prezzo che arrivano fino al 70% e validi fino al 24 marzo 2022.

La Premium Edition di Grand Theft Auto V, che include il gioco base e il Criminal Enterprise Starter Pack per GTA Online, è proposta a 14,80 euro, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo di listino. Tagli anche per i vari bundle legati al quinto capitolo della serie, che possono essere comprati spendendo le seguenti cifre:

Great White Shark Card Bundle - 26,40 Euro (-52%)

Whale Shark Card Bundle - 32,76 euro (-58%)

Megalodon Shark Card Bundle - 47,72 euro (-58%)

Restando in tema, non solo Grand Theft Auto 5 è in offerta: Grand Theft Auto IV: The Complete Edition, comprensiva del gioco base e delle due espansioni The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony, è proposta a 5,99 euro (con un risparmio del 70%). Passando ad un altro kolossal dell'azienda, Red Dead Redemption II, è proposto a 29,99 euro, metà prezzo rispetto al listino standard.

Chiudono le offerte molte altre produzioni appartenenti al passato di Rockstar Games, proposte con i seguenti sconti:

Max Payne 3 - 5,99 euro (-70%)

L.A. Noire - 5,99 euro (-70%)

L.A. Noire The VR Case Files - 14,99 euro (-50%)

Bully Scholarship Edition - 3,49 euro (-65%)

Manhunt - 3,49 euro (-65%)

Nel frattempo, Steam ha avuto ancora più acquisti e ore di gioco nel 2021, dimostrando una crescita costante che non sembra affatto rallentare.