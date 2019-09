Sono GTA V e Red Dead Redemption 2 i titoli PS4 più venduti negli USA

Nelle ultime ore è stata pubblicata una classifica con i titoli disponibili su PlayStation 4 che hanno venduto il maggior numero di copie in territorio americano e, senza particolari sorprese, troviamo sia Grand Theft Auto V che Red Dead Redemption 2 sul podio.

Ecco di seguito la classifica completa:

Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Call of Duty: World War II Call of Duty: Black Ops IIII Call of Duty: Black Ops III Marvel's Spider-Man Call of Duty: Infinite Warfare God of War PS4 NBA 2K18 Battlefield 1

Se possiamo ritenerci sorpresi dalla presenza al secondo posto di Red Dead Redemption 2, che ha fatto il proprio debutto da meno di un anno, non possiamo certo dirci stupiti dalla prima posizione. Il quinto capitolo di GTA continua infatti a macinare vendite nonostante gli ormai 6 anni (festeggiati solo qualche giorno fa) sul groppone. Basti vedere le classifiche di vendita dei vari paesi dove il gioco occupa sempre una delle posizioni più alte e continua ad essere incredibilmente popolare grazie agli innumerevoli aggiornamenti gratuiti di GTA Online.

Molto bene anche per esclusive come God of War e Marvel's Spider-Man e per la serie Call of Duty, i cui capitoli occupano svariate posizioni della classifica. A proposito del titolo Insomniac, nella classifica delle esclusive PS4 più vendute di sempre troviamo proprio il titolo dedicato all'arrampicamuri.

A questo punto non possiamo che chiederci quale sarà l'impatto che avrà l'arrivo di The Last of Us Parte 2 il prossimo febbraio su queste 10 posizioni.