GTA V: Rockstar non molla la presa sui presunti creatori del cheat Infamous

Rockstar e Take Two Interactive non sembrano affatto intenzionate a mollare la presa nei confronti di un gruppo di quattro presunti cheater, accusati di aver creato e utilizzato il famoso software per il cheating Infamous.

Infamous consente ai giocatori che ne fanno uso di accedere ad alcune funzioni di Grand Theft Auto V che normalmente non dovrebbero essere accessibili. Grazie ad esso è possibile manipolare le ambientazioni, alterare a proprio favore l'economia interna del gioco e persino generare dal nulla la valuta virtuale.

La Corte Federale Australiana ha dato il via libera al congelamento dei risparmi degli accusati, che non possono prelevare più denaro di quanto non sia necessario per la loro vita di tutti i giorni. Con tutta probabilità, i legali di Rockstar Games e Take-Two Interactive chiederanno il risarcimento per i danni, pertanto con quest'ordine vogliono assicurarsi che gli accusati non facciano sparire il proprio denaro. La corte federale ha inoltre dato il consenso a perquisire le loro abitazioni per cercare, copiare o rimuovere prove legate a Infamous dai loro computer e dai dispositivi di archiviazione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.