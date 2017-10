GTA V: Rockstar spiega perché non ha mai realizzato DLC single player

Il successo ottenuto daconè sotto gli occhi di tutti: il gioco, lanciato inizialmente su old gen, e approdato poi su console current gen e PC, non è di fatto mai calato d'interesse fino ad oggi, ed il suo comparto online continua ad essere uno dei più giocati in assoluto.

Molti, tuttavia, sono rimasti delusi per la mancanza di espansioni single player che potessero ampliare e approfondire il mondo narrativo di GTA V. A lungo attesi, i DLC non sono mai arrivati, e quest'oggi arrivano le parole del director of design Imran Sarwar a spiegarne il motivo.

"No, non è stata davvero una decisione consapevole, è semplicemente successo. Con GTA V, il gioco single player era veramente vasto e decisamente completo. Erano tre giochi in uno. La versione next-gen ci ha tenuti impegnati per un anno, e inoltre la componente online ha portato via moltissime risorse. E poi, ci sono altri giochi - nello specifico Red Dead Redemption 2. La combinazione di questi tre fattori ha fatto sì che non sentissimo i DLC single player fattibili o necessari".

Nel mentre, quindi, il single player del gioco non verrà ampliato dagli sviluppatori di Rockstar, il comparto online di GTA V si è recentemente arricchito ulteriormente con l'arrivo delle Gare Multiveicolo. La software house rimane inoltre impegnata sull'atteso Red Dead Redemption 2, il western che nelle scorse settimane è tornato a farsi ammirare con il suo secondo trailer.