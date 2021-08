GTA V: sceneggiatrice di Tomb Raider delusa che i personaggi siano tutti maschi

Rihanna Pratchett, nota sceneggiatrice di svariati videogiochi, tra cui la trilogia reboot di Tomb Raider, ha dato il suo personale parere nei riguardi di GTA V di Rockstar Games, commentando in particolar modo la decisione da parte della software house d'oltreoceano di narrare la storia del sandbox open world tramite tre personaggi maschili.

Parlando ai microfoni di Wired, Rihanna Pratchett, figlia dello scrittore Terry Pratchett, ha mosso una critica nei confronti del kolossal di Rockstar, dichiarando di essere rimasta delusa nello scoprire che tutti e tre i protagonisti - Franklin, Michael e Trevor - fossero maschi. Evidentemente l'autrice avrebbe gradito un tocco femminile all'interno del terzetto messo in piedi dal team di sviluppo.

La Pratchett ha approfondito la questione dicendosi curiosa di sapere in che modo agirebbero gli sceneggiatori che "tendono a rendere ipermascolini i mondi di gioco" se avessero a che fare con del materiale più vicino al mondo femminile. La sceneggiatrice vorrebbe insomma una convivenza ed un interscambio tra i sessi più presenti all'interno del mondo dei videogiochi, dal momento che "la mascolinità non è solo il mondo degli uomini e la femminilità non è solo il mondo delle donne". A titolo di esempio, la Pratchett ha citato la serie televisiva Orange is the New Black, la quale ha saputo calare delle protagoniste femminili all'interno di un contesto - quello della prigione - solitamente accostato a figure maschili. Cosa ne pensate del parere di Rihanna Pratchett?

In attesa che il titolo arrivi anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S l'11 novembre, GTA V continua a registrare numeri da capogiro per Rockstar Games.