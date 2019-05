GTA V è il più visto su Twitch grazie alla diffusione delle 'role play mod'

Tra i vari giochi più gettonati su Twitch, pare che Grand Theft Auto V sia al momento il più visto di tutti e, a dargli una notevole spinta, è stato l'arrivo delle mod che abilitano la possibilità di giocare di ruolo.

Nel periodo che va dall'agosto 2017 a febbraio 2019, ovvero pochi mesi fa, il titolo Rockstar Games aveva accumulato "solo" 10 milioni di ore trasmesse dai vari utenti sulla piattaforma. Il boom è avvenuto dallo scorso marzo, quando grazie a queste nuove mod il totale di ore è arrivato a ben 58 milioni, ovvero un risultato incredibile. Per chi non sapesse cosa siano le "role play mod", parliamo della possibilità di applicare dei file di gioco che trasformano GTA Online in un gioco di ruolo nel quale ogni utente di un server deve vestire i panni di un comune cittadino e svolgere dei compiti più o meno semplici. I server supportano fino a 32 giocatori e per poter partecipare ad uno di questi è necessario compilare dei questionari e attendere delle lunghe file.

Vi ricordiamo inoltre che i record stabiliti dal gioco non si fermano solo alle ore trasmesse su Twitch, dal momento che sono state distribuite 100 milioni di copie di GTA V, un traguardo raggiunto solo da pochissimi videogiochi. Pare inoltre che in USA GTA 5 è uno dei maggiori successi della generazione attuale di console.