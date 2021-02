GTA V a quota 140 milioni di copie, il commento di Take-Two su GTA San Andreas Remastered

Take-Two Interactive ha pubblicato recentemente il suo nuovo report finanziario relativo al Q3 del corrente anno fiscale, svelando i dati di vendita di alcuni fra i suoi franchise videoludici più importanti e redditizi.

Stando ai dati diffusi, GTA V ha venduto ad oggi più di di 140 milioni di copie globalmente, con le ultime 5 milioni di unità piazzate dal Q1 al Q3 dell'anno fiscale 2021. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha sottolineato come il titolo open world abbia venduto più nel 2020 di qualsiasi altro anno dalla sua pubblicazione eccezion fatta per il 2013, anno dell'originale debutto su PlayStation 3 e Xbox 360. Le proiezioni di vendita del gioco non si arrestano, dal momento che è prevista un'ulteriore pubblicazione su PS5 e Xbox Series X|S durante la seconda metà del 2021.



Interessante è poi l'intervento sulle possibili versioni remastered dei vecchi capitoli della serie, di cui ultimamente si fa un gran parlare specialmente nei riguardi di San Andreas. Interrogato sulla questione, Zelnick ha così dichiarato: "È un'ottima e incoraggiante domanda. Sono incline a lasciarla lì più come un'affermazione che una domanda, e ogni aggiornamento sulla nostra schedule di pubblicazioni arriverà direttamente da Rockstar Games". Chissà che le voci che suggerivano l'arrivo di GTA San Andreas Remastered prima di GTA 6 non si rivelino fondate.

Spostando l'attenzione su un altro pilastro del publisher e di Rockstar Games, viene confermato all'interno del report che Red Dead Redemption 2 è riuscito a piazzare in tutto il mondo oltre 36 milioni di copie.

NBA 2K 2021, celebre titolo dedicato alla simulazione cestistica sviluppato da 2K Games, ha venduto per 8 milioni di copie durante l'ultimo quarto, denotando una crescita rispetto al Q2 in cui si era fermato a 5 milioni.

Tra le altre informazioni, Take-Two ha dichiarato di aver guadagnato 860.9 milioni di dollari nel Q3 dell'anno fiscale 2021, cifra in calo rispetto allo scorso anno in cui aveva registrando durante lo stesso periodo entrate pari a 930.1 milioni di dollari. Il publisher ha infine confermato, nonostante l'accordo stretto tra Gearbox ed Embracer Group, che continuerà a ricoprire il ruolo di editore dei giochi facenti parte della serie di Borderlands.