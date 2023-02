GTA 5 ha venduto 175 milioni di copie, Red Dead Redemption 2 a quota 50 milioni

Nel corso del suo ultimo incontro con gli azionisti, Take-Two Interactive ha aggiornato i dati di vendita di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. Entrambi i titoli continuano a macinare numeri da capogiro e a fare la fortuna di Rockstar Games e Take2.

Nello specifico, abbiamo GTA V che sale ad una vertiginosa quota di 175 milioni di unità vendute dal lancio avvenuto nel 2013. Come specificato dal publisher nelle sue slide, si tratta del gioco più venduto negli USA degli ultimi 10 anni, ed è inoltre diventato il gioco che ha generato 1 miliardo di incassi nelle vendite retail più velocemente di sempre. Il tutto, supportato dalla continua evoluzione di GTA Online, che ad oggi conta oltre 40 aggiornamenti gratuiti e che ha veicolato il lancio di GTA+, abbonamento che offre contenuti aggiuntivi ai giocatori e che ha riscosso il successo auspicato dalla compagnia.

Ad affiancare il sempreverde GTA V abbiamo Red Dead Redemption 2, salito a 50 milioni di copie vendute, con la serie che ora a quota 70 milioni complessive. Parliamo del secondo gioco più venduto in assoluto negli USA negli ultimi 5 anni. Anche in questo caso abbiamo un comparto multiplayer, ma sappiamo bene come Red Dead Online non abbiamo avuto la stessa fortuna di GTA Online.

Take-Two ha anche parlato di notizie più spiacevoli, con Marvel's Midnight Suns che è stato un successo di critica, ma non commerciale. Il publisher spera però che il titolo possa riprendersi sul lungo periodo, come accaduto in passato con altre produzioni di Firaxis.

La compagnia ha inoltre avviato un'operazione interna volta a ridurre i costi operativi per circa 50 milioni di dollari. Un processo che sfortunatamente vedrà il licenziamento di un numero non precisato di dipendenti, come riportato da Video Games Chronicles.