GTA VI: rumor sull'ambientazione, uscita prevista entro il 2022?

Il canale YouTube The Know (noto per aver svelato in anticipo l'esistenza di Bloodborne, Dark Souls III e di altri progetti super segreti) ha pubblicato un video dedicato a, titolo mai annunciato ufficialmente ma apparentemente in fase di sviluppo già da qualche tempo.

Scondo quanto riferito, il progetto sarebbe conosciuto con il nome in codice Project Americas e l'uscita sarebbe prevista entro la fine del 2022 su piattaforme non meglio specificate, che potrebbero però includere anche console next-gen come PlayStation 5 e la nuova Xbox.

Grand Theft Auto VI dovrebbe essere ambientato a Miami e in Sud America, sebbene al momento non ci siano dettagli più precisi sul periodo storico. Si parla comunque di due grandi zone aperte e collegate tra loro, liberamente esplorabili dal giocatore.

GTA VI dovrebbe includere, per la prima volta nella storia della serie, un personaggio femminile come protagonista, non è chiaro però se questa sarà affiancata da altri personaggi o se agirà in solitaria. Per quanto la fonte si sia dimostrata affidabile in passato, allo stato attuale non ci sono conferme riguardo l'esistenza di Grand Theft Auto VI, Rockstar Games e Take-Two non hanno diffuso commenti in merito.