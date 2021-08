GTA Vice City 2, nuova Demo disponibile: ritorna il remake fan-made in RAGE Engine

Al lavoro da ormai diverso tempo sul progetto, gli appassionati di stanza presso Rev Team avevano presentato il proprio remake di GTA: Vice City durante lo scorso anno.

A distanza di diversi mesi, gli sviluppatori tornano ad aggiornare il pubblico sull'andamento della realizzazione del titolo fan made. Grand Theft Auto: Vice City 2, lo ricordiamo, costituisce un ambizioso remake dell'opera di Rockstar Games, che mira a ricostruire la città completamente da zero. Per questo scopo, Rev Team ha deciso di affidarsi al RAGE Engine, ovvero il motore grafico che ha animato i lidi di Grand Theft Auto IV.

Il rifacimento fan made, come detto, si è presentato al pubblico per la prima volta nel 2020, tramite il teaser trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ormai quasi ultimato, GTA Vice City 2 si presenta ora in una Demo aggiornata, pronta ad illustrare tutti i passi avanti compiuti dal team di sviluppatori. Quest'ultima introduce diverse missioni e contenuti aggiuntivi, oltre all'attivazione dell'intera mappa di Vice City.



Disponibile come mod di GTA Vice City, Grand Theft Auto: Vice City 2 rappresenta un progetto sicuramente interessante. Al momento, non è stata ancora comunicata una data di pubblicazione della versione definita del remake fan made.