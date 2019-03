GTA Vice City: disponibile il Texture Pack HD creato da una IA Neurale

I programmatori dilettanti conosciuti con il "nome di battaglia" di Jamasen e DassiD hanno realizzato, e pubblicato gratuitamente sulle pagine di Mod DB, un pacchetto di texture in alta definizione per la versione PC di GTA Vice City servendosi di una IA Neurale di ultima generazione.

Il software impiegato dai due modder è l'ESRGAN, un programma che consente di ricampionare le immagini ad una risoluzione maggiore "intuendo" le modifiche e i correttivi da apportare senza ulteriori interventi da parte dell'uomo.

Differentemente dalla funzione di upscaling implementata in tutti gli applicativi di editing grafico, i network di Intelligenza Artificiale Neurale come ESRGAN o AI GigaPixel ricampionano a una risoluzione più elevata le immagini sottopostegli dagli operatori ricostruendo le texture con il minor numero possibile di sfocature e sbavature. Se applicata allo sviluppo videoludico, tale tecnica ha così l'indubbio vantaggio di "restituirci" i capolavori del passato garantendoci un'esperienza di gioco impeccabile anche su moderni pannelli Full-HD o 4K, come dimostrano le immagini del "nuovo" Vice City che trovate nella galleria a fondo articolo.

La straordinaria facilità di utilizzo di queste IA Neurali sta spingendo sempre più sviluppatori dilettanti (e professionisti) a servirsene per dare forma ai propri progetti, specie in virtù della velocità con cui è possibile ottenere risultati qualitativamente superiori alla stragrande maggioranza delle produzioni amatoriali. I progetti basati sull'impiego di questi software "intelligenti", infatti, si stanno moltiplicando, basti pensare a quanto fatto dai modder di Half-Life 2, Final Fantasy 7 e Resident Evil 2.