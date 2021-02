GTA Vice City e GTA 3 su PC: prestazioni migliorate grazie all'ingegneria inversa

Se siete fan sfegatati di Grand Theft Auto 3 o dell'intramontabile GTA Vice City, sappiate che nel corso delle ultime ore un gruppo di appassionati ha messo mano al codice dei giochi e grazie all'ingegneria inversa ha ora il totale controllo dei due capitoli della serie Rockstar Games.

Questo lavoro ha richiesto anni e anni di lavoro ed è ora accessibile a tutti tramite il celebre portale GitHub. Chiunque sia in possesso della copia originale di uno dei due titoli può scaricare quindi una serie di file aggiuntivi che permettono di sfruttare un gran numero di funzionalità aggiuntive e di migliorare in maniera sensibile le prestazioni dei prodotti sulle macchine più moderne. Ad esempio è possibile modificare l'aspect ratio per adattarlo a qualsiasi tipo di monitor, attivare l'anti-aliasing, utilizzare diversi effetti grafici esclusivi della versione PlayStation 2 e abilitare una serie di trucchi extra. Si tratta insomma di un upgrade dalle dimensioni notevoli per entrambi i giochi che sarà gradito da tutti gli appassionati che vogliono rigiocarli sfruttando tutto il potenziale dei PC moderni.

A proposito delle opere dei fan, vi ricordiamo che la remaster amatoriale di GTA Vice City creata con l'engine di GTA 4 è quasi pronta.