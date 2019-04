GTA Vice City omaggiato a Miami con un bellissimo murale

Pochi giochi riescono a scatenare un attacco di nostalgia negli animi dei videogiocatori come Grand Theft Auto: Vice City. Il titolo di Rockstar Games ci riusciva già all'epoca della sua uscita, essendo un omaggio alla Florida degli anni '80, che abbiamo avuto modo di apprezzare in Scarface e in serie come Miami Vice.

Un artista sconosciuto ha quindi ben pensato di omaggiarlo proprio in quel di Miami - città alla quale si ispira la fittizia Vice City - realizzando uno stupendo murale sulla parete di un'abitazione. L'opera ritrae gli artwork di due personaggi ben noti, che campeggiano sia nelle schermate di caricamento, sia sulla copertina del gioco: stiamo parlando dell'ormai iconica ragazza in bikini rosa (una delle due gemelle, Stella o Bella) e di Sonny Forelli, principale nemico del protagonista Tommy Vercetti.

Potete ammirare il lavoro nella fotografia allegato in calce alla notizia, che è stata scattata da un fan di passaggio e condivisa su Reddit. Si tratta di un'opera relativamente recente, dal momento che, come fa notare Dualshockers, su Google Maps il medesimo edificio appare spoglio. Cercate voi stessi, l'indirizzo è 274 NW 32nd Street, Miami, Florida.

Cosa ve ne pare? A proposito di Grand Theft Auto: Vice City, due modder hanno recentemente reso disponibile su PC un pacchetto texture in alta risoluzione sviluppato da un'Intelligenza Artificiale neurale.