GTA Vice City: Tommy Vercetti si fa nextgen con il Remake fan made su Unreal Engine 5

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di GTA San Andreas con la tech demo su Unreal Engine 5, lo youtuber TeaserPlay sfrutta le incredibili potenzialità del nuovo motore grafico di Epic per plasmare una versione iperrealistica degli iconici scenari di GTA Vice City.

Il creatore di contenuti spiega di aver sfruttato a proprio vantaggio la tecnologia Lumen di Unreal Engine 5 per migliorare sensibilmente l'illuminazione ambientare e riuscire, così facendo, a trasporre a schermo un'esperienza ancora più immersiva e autentica.

Il remake fittizio di Grand Theft Auto Vice City, ovviamente, non è destinato alla vendita e non verrà lanciato come mod o progetto a se stante: si tratta "semplicemente" di una tech demo che ricostruisce il gameplay, l'interfaccia e il tessuto urbano delle aree più celebri di Vice City attingendo ai modelli poligonali, alla logica ingame e agli effetti particellari scaricabili dal Marketplace per sviluppatori UE5.

Il protagonista del video realizzato dallo youtuber è ovviamente Tommy Vercetti, anche lui rielaborato in versione realistica partendo dal modello poligonale e dal volto dell'originario personaggio di GTA Vice City doppiato dal compianto Ray Liotta. Date un'occhiata al video del Remake fan made di GTA Vice City e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.