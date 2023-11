GTA Vice City: Tommy Vercetti non dice mai la parolaccia con la f, incredibile ma vero

Grand Theft Auto Vice City è uno dei giochi più apprezzati della serie Rockstar Games, grazie anche al carisma del suo protagonista, Tommy Vercetti. Ma sapete che questo amatissimo personaggio non dice mai la parolaccia con la f?

Avete letto bene, nonostante in Vice City (così come in GTA III, San Andreas, GTA IV e GTA V) le parolacce abbondino sulla bocca dei personaggi, in GTA Vice City Tommy Vercetti non pronuncia neanche una volta la parola "f++k", preferendo il termine "p***k", non certo meno dispregiativo o offensivo, anzi. Tuttavia, questa particolarità rende Tommy Vercetti l'unico protagonista parlante della serie GTA a non aver mai utilizzato il termine in questione, un vero e proprio record.

Lo scorso anno GTA Vice City ha festeggiato il ventesimo compleanno e sempre nel 2022 è avvenuta la triste scomparsa di Ray Liotta, voce di Tommy Vercetti in Vice City. Se volete rivivere le emozioni di questo capolavoro Rockstar potete recuperarlo facilmente come parte del pacchetto GTA Trilogy (ecco la recensione di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition) che include oltre a Vice City anche GTA III e GTA San Andreas, tre titoli usciti tra il 2001 e il 2004, capaci di cambiare per sempre il genere dei giochi d'azione in terza persona.