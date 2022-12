GTFO continua a evolversi: lo sparatutto cooperativo accoglie Rundown 2.0 Infection

A un anno di distanza dal lancio della versione 1.0 di GTFO, 10 Chambers e Tencent celebrano questa ricorrenza pubblicando l'aggiornamento gratuito Rundown 2.0 di Infection, l'edizione alternativa del primo Rundown dello sparatutto cooperativo.

In questa sua reinterpretazione, l'esperienza offerta da Infection sprona i giocatori a recuperare una Hydro Stasis Unit e di condurla attraverso un misterioso processo che coinvolge diverse macchine. Nel farlo, i giocatori devono acquisire informazioni sullo stato del mondo al di fuori dei sotterranei da incubo di GTFO.

Rundown 2.0 Infection promette quindi di rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco offerta dalle attività FPS horror a 4 giocatori da vivere in cooperativa nella dimensione survival di GTFO. Stando a Robin Björkell, direttore delle comunicazioni di 10 Chambers, la riedizione attualizzata di Infection rientra nel programma portato avanti da Tencent per "riportare permanentemente tutti i Rundown precedenti di GTFO in modo alternativo. Si tratta di un'iniziativa speciale, poiché il Rundown Infection è stato il primo Rundown standalone che abbiamo rilasciato ed è diventato un'icona. Poiché non cancelliamo alcun contenuto quando ne aggiungiamo di nuovi, GTFO conta ora 26 spedizioni giocabili: è più grande che mai in termini di contenuti e continuerà a crescere per tutto il 2023".

Se volete saperne di più su questo sparatutto a tinte horror votato alla cooperativa e alla sopravvivenza, qui trovate la nostra recensione di GTFO, uno shooter cooperativo cattivo e appagante.