GTFO: finalmente disponibile la versione 1.0 dello sparatutto cooperativo

In occasione dei The Game Awards 2021 lo studio svedese 10 Chambers ha annunciato la pubblicazione della versione 1.0 di GTFO, sparatutto cooperativo disponibile fino ad oggi in Accesso Anticipato e ora giunto alla versione 1.0 pubblica.

GTFO viene descritto come "uno sparatutto horror cooperativo estremo che in un attimo ti trasporterà dalla suspense più angosciante all'azione più esplosiva. Furtività, strategie e gioco di squadra sono necessari per sopravvivere in questa letale prigione sotterranea. Collaborate o morite tutti insieme."

Il gioco riprende il concept alla base di Payday o del più recente Back 4 Blood (per approfondire, ecco la recensione di Back 4 Blood) trasportando il giocatore in un mondo claustrofobico con un solo imperativo: uscire da questa macabra e oscura location, per farlo dovrete però necessariamente unire le forze con gli altri giocatori, altrimenti non riuscirete a portare a casa la pelle.

Sviluppato da un team composto in larga parte da veterani che hanno lavorato alla serie Payday, GTFO ha riscosso un discreto interesse in Early Access e l'uscita della versione 1.0, accompagnata da un trailer di lancio, è sicuramente un bel passo in avanti per questo ambizioso progetto. Al momento GTFO è disponibile solamente su PC via Steam, non sono ancora stati annunciati eventuali porting per console come PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.