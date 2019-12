GTFO: l'Early Access dell'horror in prima persona arriva la prossima settimana

L'attesa per GTFO sta per volgere al termine, dal momento che il team di 10 Chambers Collective (formato da veterani di Overkill, gli autori di Payday) ha appena annunciato che il gioco sta per approdare in Accesso Anticipato su Steam.

Il lancio è infatti previsto per il prossimo lunedì 9 dicembre 2019 al prezzo di 34,99 dollari ed è già possibile visitare la pagina ufficiale del gioco su Steam per aggiungerlo alla propria lista dei desideri. Per chi non sapesse di che gioco si tratta, GTFO è uno sparatutto horror con visuale in soggettiva nel quale un gruppo formato da quattro giocatori deve cooperare per sopravvivere a scenari generati proceduralmente e popolati da mostruose creature.

Ecco di seguito i requisiti minimi e consigliati dell'Early Access, i quali al solito potrebbero variare da qui all'uscita della versione finale:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 64-Bit or later

Processore: Intel Core i5 2500K o l'equivalente AMD

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB o l'equivalente AMD

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i7 4790K o l'equivalente AMD

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 o l'equivalente AMD

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 15 MB di spazio disponibile

Prima di salutarvi, vi lasciamo ad un trailer che mostra in movimento la particolare modalità Rundown di GTFO, che metterà a dura prova i giocatori con missioni a tempo dalla difficoltà crescente.