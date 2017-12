Durante i Game Awards 2017 è stato presentato, nuovo FPS co-op dalle tinte horror in arrivo sunel corso del 2018. Il gioco verrà sviluppato da, team svedese guidato da Ulf Andersson, il creatore di

GTFO si presenta come un FPS co-op pensato per quattro giocatori, in cui bisognerà affrontare diverse ondate di mostri all'interno di un'ambientazione sotterranea. Stando alle parole degli sviluppatori, il titolo offrirà un livello di sfida piuttosto impegnativo, con la necessità di pianificare l'azione insieme ai proprio compagni.

Al momento GTFO è stato confermato soltanto per PC, ma non è chiaro se il gioco potrebbe arrivare anche su console in futuro.