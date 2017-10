Guacamelee 2 annunciato ufficialmente alla Paris Games Week 2017

è stato ufficialmente annunciato nel corso del pre-show organizzato daallache si sta svolgendo proprio in questo momento.

Per l'occasione è stato mostrato il trailer di debutto che trovate in cima alla notizia, nel quale potete avere un assaggio del caratteristico gameplay della serie, che a questo giro sembra supportare fino a quattro giocatori contemporaneamente.

Sette anni dopo aver affrontato e sconfitto Carlos Calaca, Juan Aguacate è costretto ad indossare nuovamente la sua maschera da luchador per fronteggiare una nuova minaccia.

Nel momento in cui vi scriviamo, l'uscita dell titolo sviluppato di Drinkbox Studios è confermata solo su PlayStation 4. Anche la data di lancio è avvolta nel mistero, dal momento che viene indicato un generico "prossimamente". Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sul gioco e per le novità in arrivo dalla conferenza Sony alla Paris Games Week che comincerà tra poco più di mezz'ora.