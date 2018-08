Guacamelee! 2 arriva domani su PS4 e PC, ecco il trailer di lancio

Guacamelee! 2 sarà disponibile su PC e Playstation 4 a partire da domani 21 agosto. Per celebrare l'evento, Drinkbox Studios ha pubblicato un trailer di lancio in cui ci vengono mostrate alcune sequenze di gameplay inedite.

Il filmato che trovate in apertura di notizia, ci offre un piccolo assaggio della nuova avventura di Juan Aguacate, che verrà chiamato ancora una volta a salvare il Mexiverse e sconfiggere un potente e misterioso luchador proveniente da una realtà parallela. Come il suo predecessore, Guacamelee! 2 è un metroidvania in due dimensioni che propone un'alternanza continua di sessioni platform e action. Oltre a una nuova storia originale, nel secondo capitolo della serie verranno introdotti un sistema di progressione e upgrade, il supporto alla co-op locale e online fino a quattro giocatori e una serie di mosse e abilità inedite con cui sbaragliare i nostri avversari ed esplorare le labirintiche ambientazioni piene di trappole e ostacoli di ogni genere. Guacamelee! 2 debutterà su Playstation 4 e PC (Steam) nella giornata di domani. Per il momento non sono previste ulteriori piattaforme, tuttavia la software house non esclude che le cose possano cambiare in futuro. In attesa della recensione, vi invitiamo a leggere la nostra recente anteprima a cura di Francesco Fossetti.