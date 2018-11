Guacamelee! 2, nuovi personaggi e livellli con le prossime espansioni

L'instancabile Juan si prepara a reindossare la maschera da lottatore di Lucha Libre nella nuova serie di contenuti aggiuntivi di Guacamelee! 2 annunciati quest'oggi dagli autori degli studi Drinkbox per la gioia di tutti gli appassionati di questa singolare avventura metroivania.

La prima espansione sviluppata dai vulcanici autori canadesi si chiamerà "Three Enemigos" e sarà disponibile a partire da domani, 28 novembre. Il contenuto aggiuntivo assumerà la forma di un pacchetto di personaggi e ci permetterà di vestire i panni dei boss più amati - e odiati - dell'avventura principale, ossia El Muneco, Uay Pek e Jaguar Javier. Ciascuna skin avrà punti di forza e debolezze uniche che incideranno sulle dinamiche di gioco e sull'esperienza offerta, dandoci inoltre la possibilità di sbloccare trofei esclusivi.

Non meno importante del pacchetto di skin di fine novembre sarà poi l'espansione "The Proving Grounds", con una serie di nuovi livelli sfida ambientati nel tempio fluttuante che ospita il dio Tiempochtli, il patrono dei luchadores che desiderano mettersi alla prova recandosi nella sua dimora celeste per migliorare le proprie capacità.

I cinque istruttori conosciuti da Juan nel corso della campagna ci accompagneranno per aiutarci a portare a termine le difficili sfide del tempio di Tiempochtli: soddisfando le richieste di ogni istruttore verremo ricompensati con una skin personaggio inedita che ci permetterà di giocare nei panni degli stessi mentori di Juan.

Come per le skin dell'espansione dei tre Enemigos, anche stavolta ciascun costume sbloccato attribuirà all'utente delle caratteristiche e abilità di gioco uniche: l'espansione conterrà un totale di 15 aree ricche di sfide, più una sedicesima zona dedicata allo scontro con il boss finale rappresentato, ovviamente, da Tiempochtli.

L'espansione The Proving Grounds di Guacamelee! 2 sarà disponibile a partire dal 7 dicembre su PlayStation 4 e, presumibilmente, PC e Nintendo Switch.