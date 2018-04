Guacamelee 2 potrebbe arrivare anche su altre console, oltre a PS4

Anche se Guacamelee 2 è al momento sprovvisto di una data di uscita precisa, sappiamo che il gioco sarà disponibile al lancio solo su PlayStation 4 e PC. Gli sviluppatori, tuttavia, non hanno escluso che il gioco possa arrivare anche su altre piattaforme in futuro.

Parlando ai microfoni di DualShockers durante il PAX East di Boston, infatti, il co-fondatore di DrinkBox Studios Graham Smith ha osservato che: "Guacamelee 2 debutterà solo su PC e PlayStation 4 grazie a un accordo con Sony. Al momento non abbiamo altre piattaforme in programma, ma è sempre possibile che le cose finiscano per cambiare dopo il lancio del gioco."

Stando alle parole di Graham Smith, dunque, DrinkBox Studios sta lavorando insieme a Sony per lanciare Guacamelee 2 durante l'estate in esclusiva temporanea per PlayStation 4, senza dimenticare l'edizione PC che a sua volta sarà disponibile dallo stesso giorno del lancio.

Guacamelee 2 verrà quindi pubblicato su PlayStation 4 in esclusiva temporanea console, senza escludere l'arrivo del gioco su altre piattaforme come Xbox One o Nintendo Switch in un secondo momento. Per saperne di più, a questo punto, non rimane che attendere il debutto del gioco previsto in estate, con DrinkBox Studios che potrebbe impegnarsi successivamente a portare il titolo sulle altre console.