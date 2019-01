Guacamelee! 2 verrà lanciato su Xbox One il 18 gennaio

Drinkbox Studios ha annunciato che Guacamelee! 2 verrà pubblicato su Xbox One e Xbox One X venerdì 18 gennaio. I preordini verranno aperti nella giornata di oggi: coloro che decideranno di procedere all'acquisto anticipato potranno beneficiare di uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Il metroidvania a base di luchadores aderirà al programma Xbox Play Anywhere: ciò significa che i giocatori che lo acquisteranno sul Microsoft Store potranno giocarci sia su Xbox One che su PC Windows 10. Grazie alla condivisione dei salvataggi, sarà possibile iniziare una partita su una piattaforma e continuarla su un'altra senza alcun problema. Al lancio saranno disponibili all'acquisto anche i due pacchetti aggiuntivi Three Enemigos (che mette a disposizione tre personaggi aggiuntivi, ovvero Muñeco, Uay Pek e Jaguar Javier) e Proving Grounds (con 15 sfide aggiuntive nel tempio fluttuante che ospita il dio Tiempocthili).

Guacamelee! 2 è disponibile su PlayStation 4 e PC dal 26 agosto e su Nintendo Switch dal 10 dicembre. In questa nuova avventura, il luchador Juan Aguacate è costretto a tornare in attività dopo un lungo periodo di riposo per fronteggiare una potente forza che minaccia di lacerare il tessuto dell'intero mexiverso. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Guacamelee! 2 a cura di Marco Mottura.