Guacamelee collection e Turok 2 tra i giochi Switch della settimana

Lunedì significa purtroppo l'inizio di una nuova settimana lavorativa, ma è facile risollevarsi il morale pensando all'arrivo di tanti nuovi giochi su Nintendo Switch. Vediamo insieme cosa ci aspetta nei prossimi giorni sulla console ibrida della Grande N.

Tra le highlights della settimana c'è sicuramente la collection di Guacamelee! che comprende i primi due capitoli della serie, ed è dunque un'ottima occasione per chi ancora non avesse giocato queste piccole perle di Drinkbox Studios. Qui la nostra recensione di Guacamelee 2 per approfondire.

In settimana arriva anche la Complete Edition di Pillars of Eternity, GDR di Obsidian, che includerà anche le due espansioni, i livelli di difficoltà addizionali e tanti altri piccoli bonus. In arrivo questa settimana inoltre anche Turok 2, per cui se avete intenzione di mettervi a caccia di dinosauri, è la vostra occasione.

Infine il 9 Agosto arriva anche la Complete Edition di Sword Art Online: Fatal Bullet, che aveva già debuttato su console e PC qualche mese fa, ed è ora disponibile anche per gli utenti Switch.

Ricapitoliamo insieme le uscite della settimana:

Martedì 6 Agosto:

Guacamelee! One-Two Punch Collection

Shadows 2: Perfidia

Epic Clicker Journey

Mercoledì 7 Agosto:

The Forbidden Arts

Damsel

Giovedì 8 Agosto:

FIA European Truck Racing Championship

Pillars of Eternity: Complete Edition

Oh! Edo Towns

The Pyraplex

Doughlings: Invasion

Wordsweeper

Sudoku Universe

Venerdì 9 Agosto:

Sword Art Online: Fatal Bullet - Complete Edition

Turok 2: Seeds of Evil

Welcome to Hanwell

#RaceDieRun

Avete già fatto la vostra lista della spesa?