Guacamelee! Super Turbo Championship Edition disponibile ora per Nintendo Switch

Il catalogo di giochi per Nintendo Switch si allarga ancora: DrinkBox Studios ha reso disponibile per la console ibrida giapponese Guacamelee! Super Turbo Championship Edition, che può essere già acquistato dall'eShop al prezzo di 13.99 Euro.

Ma le novità non finiscono qui, perché la software house ha annunciato che anche Guacamelee! 2 verrà rilasciato su Nintendo Switch, nel mese di dicembre.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition è uscito a luglio 2014 su Xbox One, PS4, Wii U, Xbox 360 e PC, mentre Guacamelee! 2 ha fatto il suo debutto su PS4 e PC ad agosto di quest'anno.

Come potete leggere nella nostra recensione, Guacamelee! 2 ci ha convinto solo a metà. Il titolo risulta essere un timido "more of the same", dato che le novità in termini di gameplay sono poche e marginali, ma nonostante sia molto simile al primo capitolo è meno ispirato e non può vantare lo stesso mordente, forse anche a causa di qualche problema con il bilanciamento dei vari livelli di difficoltà.