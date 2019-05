Guacamelee! Super Turbo Championship Edition è gratis sull'Humble Store

Siete amanti degli action adventure in stile metroidvania e non avete mai provato il primo capitolo di Guacamelee? Allora dovete assolutamente affrettarvi e riscattare la vostra copia della Super Turbo Championship Edition del gioco sullo store di Humble Bundle.

Per un periodo di tempo limitato (e fino ad esaurimento scorte), chiunque disponga di un account sull'Humble Store può ottenere una chiave del gioco semplicemente aggiungendolo al proprio carrello dalla pagina relativa alla promozione Humble Bundle. Effettuate il login, cliccate sul tastone verde con la scritta "get it now" e completate la transazione per ricevere la vostra copia di Guacamelee! tramite indirizzo di posta elettronica.

Se siete curiosi di scoprire se il gioco può girare sul vostro PC, potete sempre dare un'occhiata ai requisiti minimi, non particolarmente esosi:

Sistema operativo: Windows 7, 8, XP, 2000 o Vista

Processore: 2 Ghzo superiore

Memoria: almeno 512 MB di RAM

Scheda video: Shader Model 3.0, 512 MB VRAM

DirectX: Versione 9.0c

Spazio d'archiviazione: 800 MB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Supporto per il controller Xbox 360 e altri dispositivi compatibili con Xinput

Oltre a consigliarvi di leggere la nostra recensione di Guacamelee, vi ricordiamo che il secondo capitolo può essere acquistato sempre su Humble Store al prezzo scontato di 7,99 euro.