Guacamelee 2: video gameplay tratto dalla demo presente alla PlayStation Experience 2017

Dopo l'avvenuto poco più di un mese fa alla Paris Games Week,torna a mostrarsi in un lungo video gameplay tratto dalla demo presente allache si sta svolgendo in questi giorni ad Anaheim, California.

Potete ammirare il filmato, che può vantare il commento di Graham Smith di Drinkbox Studios, in apertura di notizia. Il protagonista è ancora una volta il luchador Juan, che potrà passare dal mondo dei vivi a quello dei morti (e viceversa) per risolvere i puzzle presenti nel mondo di gioco. Guacamelee 2 mantiene intatto lo spirito dell'originale, ma è arricchito dalla presenza di una co-op per quattro giocatori, nuove meccaniche di gioco, nuovi nemici e un sistema di potenziamento più approfondito.

Juan incontrerà sul suo cammino differenti allenatori, ognuno associato ad una mossa speciale che i giocatori potranno scegliere di potenziare a piacimento, in base al proprio stile di combattimento preferito. Come in ogni metroidvania che si rispetti, sarà poi possibile tornare sui propri passi dopo aver appreso nuove abilità, in modo da ottenere l'accesso a zone o percorsi prima inaccessibili. Anche in questo secondo capitolo, inoltre, Juan sarà capace di trasformarsi in pollo.



Guacamelee 2 uscirà tra la primavera e l'estate del prossimo anno. Nel momento in cui vi scriviamo è previsto esclusivamente per PlayStation 4. Per tutte le altre novità dalla PlayStation Experience 2017 vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata dell'evento, costantemente aggiornata.