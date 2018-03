Guacamelee 2 verrà pubblicato anche su PC al lancio

Al momento dell' annuncio avvenuto in occasione dellavenne confermato esclusivamente su PlayStation 4.

Quest'oggi, invece, i ragazzi di Drinkbox Studios hanno svelato che l'atteso metroidvania verrà pubblicato anche su PC al lancio. Per l'occasione, hanno condiviso il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, e tante nuove immagini raccolte nella galleria in calce.

Questi, invece, sono i Requisiti minimi di sistema, decisamente abbordabili anche per i giocatori che non posseggono una configurazione particolarmente performante:

Sistema operativo: Windows 10, 8, 7, XP, 2000 e Vista

Processore: 2 Ghz+

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: Shader Model 5.0, 1 GB VRAM

DirectX: Versione 11

Memoria: 1400 MB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Supporta Xbox 360 Controller e altri controller compatibili XInput

Purtroppo, non è ancora stata svelata la data d'uscita precisa, né per PC né per PlayStation 4. L'unico riferimento fornito da Drinkbox Studios è un generico "presto". Vi terremo aggiornati al riguardo.