Quanto si guadagna su TikTok e YouTube? Ecco i compensi di Erika Kullberg

Quella della creazione dei contenuti può diventare una vera e propria professione, a patto di essere abbastanza in gamba e di avere un grande seguito. Vi siete mai chiesti quanto si guadagna su TikTok e YouTube? I compensi variano moltissimo da caso a caso, ma l'influencer Erika Kullberg ci ha appena offerto un metro di paragone.

Erika Kullberg è un'avvocatessa ed esperta di finanze personali, autrice di articoli su testate come Inc. Magazine, CNBC, U.S. News & World Report, Business Insider, the Washington Post. Su YouTube e TikTok offre i propri consigli finanziari ad una vasta platea di spettatori: sulla piattaforma video di Google (qui il suo canale YouTube) conta più di 750 mila iscritti, mentre sul social cinese (ecco il suo profilo TikTok) può vantare la bellezza di 9 milioni di seguaci.

Numeri niente male, ma a quanto ammontano gli incassi? In un video pubblicato su TikTok il 6 ottobre, già diventato virale con 2,6 milioni di visualizzazioni, la Kullberg ha parlato apertamente dei suoi compensi. Su TikTok, dove i suoi contenuti hanno accumulato fino ad oggi 452 milioni di visualizzazioni in totale, riceve una paga su base giornaliera che varia tra i 2 e i 30 dollari. In altre parole, da quando è attiva sulla piattaforma (un anno circa), ha incassato 3.255 dollari. Ben diversa la situazione su YouTube, dove i guadagni potenziali sono ben più elevati, a patto di produrre contenuti abbastanza lunghi e apprezzati. Un video di 29 secondi con 1,8 visualizzazioni le ha fruttato un incasso di appena 3 dollari, mentre un filmato di 12 minuti con 2,3 milioni di visualizzazioni gli è invece stato pagato da Google ben 35 mila dollari! Stiamo parlando di paghe elargite direttamente dalle rispettive piattaforme, che non tengono conto di eventuali accordi pubblicitari extra con terze parti, un argomento che non è stato toccato dalla Kullberg.