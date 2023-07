Quanto guadagnano Miyamoto e il presidente di Nintendo? Gli stipendi svelati

Nintendo ha appena pubblicato il resoconto finanziario relativo all'anno fiscale conclusosi a marzo 2023, mediante il quale ha esposto alla luce del sole l'ammontare degli stipendi dei cinque esecutivi più pagati della compagnia. Aspettatevi cifre alte, ma non altissime.

Nell'anno fiscale compreso tra aprile 2022 e marzo 2023, i cinque dipendenti più pagati da Nintendo sono stati:

Shuntaru Furukawa (Presidente): 2,3 milioni di euro

(Presidente): 2,3 milioni di euro Shigeru Miyamoto (Game Designer, Game Director, Game Producer): 1,86 milioni di euro

(Game Designer, Game Director, Game Producer): 1,86 milioni di euro Shinya Takahashi (General Manager della divisione Entertainment Planning & Development): 1,48 milioni di euro

(General Manager della divisione Entertainment Planning & Development): 1,48 milioni di euro Satoru Shibata (Senior Executive Officer, General Manager della divisione Marketing & Licensing Division, Outside Director di The Pokémon Company): 1,09 milioni di euro

(Senior Executive Officer, General Manager della divisione Marketing & Licensing Division, Outside Director di The Pokémon Company): 1,09 milioni di euro Ko Shiota (General Manager del dipartimento hardware): 840 mila euro

N.B. Nel report di Nintendo le cifre sono riportate in yen, le abbiamo convertite in euro utilizzando lo strumento di conversione delle valute di Google.

I cinque top manager della casa di Kyoto non se la passano affatto male, dal momento che ogni anno vedono arrivare sul proprio conto in banca somme a sei o sette cifre, tuttavia impallidiscono di fronte a certi colleghi occidentali. Fanno ancora scalpore, ad esempio, i numeri di Bobby Kotick di Activision e Andrew Wilson di Electronic Arts, che nel 2020 hanno intascato rispettivamente 154 milioni di dollari e 34,8 milioni di dollari. Furukawa, Miyamoto & co. devono arrendersi anche nei confronti di alcuni colleghi giapponesi, visto che (sempre nel 2020) Yosuke Matsuda di Square Enix ha percepito 4 milioni di dollari mentre Hajime Satomi di SEGA 3 milioni di dollari.