Quanto guadagnano Shroud e Ninja su Mixer? Un report svela le mostruose cifre dell'accordo

Nel riassumere gli stravolgimenti a cui abbiamo assistito nel 2019 in tema di piattaforme di game streaming, i giornalisti di Bloomberg hanno provato a rispondere ad una delle domande più ricorrenti tra gli appassionati di videogiochi: quanto guadagnano Shroud e Ninja dopo aver lasciato Twitch per passare a Mixer?

In base al report di Bloomberg sull'evoluzione dei portali dedicati allo streaming videoludico, le personalità più famose che operano su siti come Twitch e Mixer contribuiscono ad alimentare un giro di affari multimilionario che spazia dal marketing alle sponsorizzazioni, pur continuando a toccare solo superficialmente i media tradizionali.

Il rapporto spiega infatti che "i più grandi streamer stanno guadagnando fino a 40 milioni di dollari stipuylando accordi che vanno dai tre ai cinque anni, con contratti che rispecchiano quelli degli atleti professionisti". Considerando le spaventose cifre in gioco (letteralmente!), e facendo le dovute stime legate alla popolarità e al numero di visualizzazioni, sia Shroud che Ninja potrebbero guadagnare dagli 8 ai 13 milioni di dollari all'anno.

A rimpinguare ulteriormente il conto in banca delle nuove stelle dello streaming su Mixer ci pensano poi i contratti di sponsorizzazione (come quello per le scarpe Adidas di Ninja) e le attività pubblicitarie che corrono parallelamente all'accordo stipulato con Microsoft per abbracciare l'esclusiva di Mixer e abbandonare Twitch come fatto da Shroud nell'ottobre del 2019 e da Ninja ad agosto.