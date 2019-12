Guadagni pazzeschi per Call of Duty Mobile: 87 milioni di dollari in due mesi

Il mercato mobile si rivela spesso molto redditizio, come si può vedere dagli impressionanti numeri di Call of Duty Mobile. Il videogame, in soli due mesi, è fruttato ad Activision ben 87 milioni di dollari, una cifra davvero importante per un free to play.

Il secondo mese per la verità è stato un po' più lento del primo, visto che ad ottobre sono stati registrati guadagni per oltre 55 milioni, ed a novembre i restanti poco più che 31, ma si tratta comunque di un guadagno sopra le aspettative, e di un titolo che sta dominando il mercato insieme a Mario Kart Tour, altra macchina da soldi di Nintendo.

Call of Duty Mobile deve il suo successo soprattutto agli Stati Uniti, dato che il 42% della spesa totale viene proprio dagli USA, mentre sul podio ci sono anche il Giappone, che ha foraggiato CoD Mobile per il 13.2% e la Gran Bretagna con il 3% della spesa globale.

Oltre la metà della cifra guadagnata è stata spesa su iOS, per numeri superiori a quelli generati da PUBG Mobile, ma leggermente inferiori rispetto a Fortnite. In totale, Call of Duty Mobile è stato scaricato 172 milioni di volte. Avete contribuito anche voi a gonfiare il numero?

Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Mobile.