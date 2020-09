Guai per la manager dei Tempo Storm: pesanti accuse di abuso di potere

La manager esport dei Tempo Storm responsabile per la parte mobile, Monica Wang, è finita al centro di una ridda di accuse riconducibili alla scena nordamericana di PUBG Mobile.

In particolare, diversi accusatori affermano che la Wang avrebbe abusato della sua posizione nell'organizzazione per mettere pressione ai giocatori (oltre che tentare di soffiarli alle altre squadre in maniera subdola, eludendo i contratti) e dissuadere i team dal partecipare a tornei.

In particolare l'accusatrice principale sembra essere una certa Rena "Sakumai" Sun, la quale ha pubblicato recentemente un Twitlonger in cui accusa la Wang di tentare di sabotare la community e impedire ai team di partecipare a tornei di PUBG Mobile.

La Sakumai avrebbe deciso di pubblicare il tutto dopo l'ennesimo tentativo fatto dalla Wang per convincere le squadre a non partecipare al campionato “Impact Network League”, sottolineando di essere arrabbiata con se stessa per “aver taciuto ed essersi voltata dall'altra parte per così tanto tempo”.

La Wang organizza spesso tornei e amichevoli per la scena competitiva di PUBG Mobile. Ora, ad esempio, sta preparando il terreno per la nuova stagione della PUBG Mobile League americana, la quale debutterà alla fine di questo mese.

Sakumai ha accusato, tra l'altro, lo staff dei Tempo Storm che si occupa del canale Discord di PUBG Mobile di gestire gli eventi in modo "non professionale", in maniera “costantemente irrispettosa per la community".

Una delle caster di PUBG Mobile, MrxFlip, si è unita al coro accusando la Wang di abusare del proprio potere per minacciare le squadre e i giocatori, costringendoli a non partecipare ad altri tornei che non siano quelli organizzati da lei.

Lo stesso ha fatto il giocatore professionista di PUBG Mobile Karim “Karnage” Edward, che di recente ha giocato per i Pittsburgh Knights durante la World League (PMWL). Quest'ultimo ha pubblicato un Twitlonger in cui porta la propria testimonianza, ricca di episodi poco edificanti (come il sabotaggio della Wang in occasione delle finali del PUBG Mobile Club Open 2019 in Malesia, quando bloccò la squadra di Karnage alle Hawaii non acquistando i biglietti aerei per completare il trasferimento).

La situazione è indubbiamente incandescente e, di sicuro, nei prossimi giorni infurieranno le polemiche.