Guarda mamma, senza piccone! Un video mostra come finire Minecraft senza scavare blocchi

Il fan di Minecraft conosciuto con il nickname di Hedgey ha deciso di lanciarsi in una sfida che ha dell'incredibile, ossia quella di concludere la "campagna principale" del kolossal sandbox di Mojang senza scavare nessun blocco per tutta la durata della partita.

Il filmato confezionato dallo youtuber ci mostra l'approccio adottato per portare a termine questa impresa. A dispetto delle enormi difficoltà riscontrate nel reperire le risorse necessarie per fronteggiare i mob dell'immenso mondo di gioco, attivare il portale per l'End e sconfiggere l'Ender Dragon senza scavare alcun tipo di blocco, l'impavido appassionato di Minecraft sembra essere riuscito a compiere la sua missione.

Per venire a capo delle infinite sfide rappresentate dall'impossibilità di attingere alle ricche risorse "scavabili" del sottosuolo e della superficie del colorato universo di Minecraft, il fan del capolavoro squadrettato di Mojang ha esplorato le grotte naturali, i templi dei mob e i villaggi generati proceduralmente per acquisire gli oggetti presenti nei tesori. Grazie poi all'utilizzo delle funzioni di crafting, l'utente ha fatto completamente a meno del piccone (e più in generale delle attività di mining) per ottenere le armi, gli equipaggiamenti e gli oggetti necessari ad aprirsi un varco verso l'arena dell'Ender Dragon.

Cosa ne pensate dell'impresa compiuta dall'appassionato di Minecraft? Vi siete cimentati anche voi in simili sfide per testare le vostre capacità di sopravvivenza nella dimensione del kolossal di Microsoft? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulle novità del Nether Update di Minecraft.